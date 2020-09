Buone notizie per i colori italiani in una giornata che, in generale, si rivela complicatissima per tutti nel primo giro dell’Estrella Damm A.N. Andalucia Masters, il primo torneo dell’European Tour 2020 che si tiene fuori dal territorio del Regno Unito e che in passato ha avuto Sergio Garcia come vero e proprio “host”. C’è infatti Guido Migliozzi tra i quattro giocatori a -2 sul par 71 del percorso del Real Club Valderrama di Sotogrande. L’azzurro è in compagnia dello spagnolo Jorge Campillo, dello scozzese Connor Syme e dell’americano John Catlin.