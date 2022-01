Golf

Golf, Molinari: "Devo ritrovare fiducia colpo dopo colpo"

The American Express - Al quinto posto dopo la terza giornata dell'American Express, Chicco Molinari resta umile: "E' il mio primo torneo dell'anno, c'è gente che ha più fiducia di me in questo momento.

