Nessun ritiro, nessun problema fisico, nessun sentore di essere un bollito: così Francesco Molinari ha tuonato sui propri canali social spegnendo le critiche che lo hanno avvolto dopo la scelta di rinunciare al prossimo US Open. Dopo l'ultima apparizione risalente al Players Championship disputato lo scorso marzo in Florida ed interrotto dopo il primo round causa coronavirus, il lungo silenzio del campione azzurro aveva fatto preoccupare gli appassionati, portando a pensare anche al suo possibile ritiro e dando adito a diverse perplessità legate al suo reale stato di forma. La risposta di Chicco, però, è arrivata proprio nelle ultime ore, con un lungo post sul proprio profilo twitter tenuto a precisare come non ci sia alcun problema fisico e come, il golfista torinese, sia già al lavoro per tornare il prima possibile.