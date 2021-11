Golf

Golf, Nino Bertasio ancora in testa al Portugal Masters: giro a -2

Dopo lo spettacolare -10 ottenuto nella giornata di ieri sul par 71 del Dom Pedro Victoria Golf Course di Vilamoura, Nino Bertasio si conferma come capoclassifica del Portugal Masters 2021. Il trentatreenne di stanza a Brescia mantiene il comando della graduatoria girando in -2. Partito dalla 10, fa birdie alla 13, bogey alla 15 e poi ancora due birdie alla 3 e alla 5 giocando particolarmente bene

00:01:58, 25 minuti fa