Il Memorial Tournament 2021 è dovuto riprendere oggi con il quarto e ultimo giro nonostante la terribile (sportivamente parlando) notizia della notte italiana del forzato ritiro del leader Jon Rahm, a causa della positività al Covid-19. Sul campo di Muirfield, in Ohio, è andato in scena uno spettacolare testa a testa tra i due americani Collin Morikawa e Patrick Cantlay, e non sono bastate le regolamentari 72 buche per decretare il vincitore del prestigioso torneo visto che entrambi hanno chiuso a -13.

Alla fine, però, è bastata una sola buca di spareggio per consegnare le chiavi del quarto successo in carriera a Cantlay, che si ripete dopo il 2019 dimostrandosi estremamente competitivo e legato a questo evento. La coppia di testa ha girato con un -1 di giornata ed è rimasta così inseparabile, nonostante un pregiato tentativo proprio di Cantlay col putt alla 18 avesse fatto sobbalzare i tifosi. La festa è stata però rimandata solamente di qualche minuto, infatti Morikawa è finito nei guai alla prima buca di playoff e non è riuscito a salvare il proprio par.

Alle spalle della coppia di testa si è piazzato l’altro americano Scottie Scheffler, che per tutto il proprio giro è stato in scia ai rivali ma ha fallito il definitivo aggancio, perdendo un ulteriore colpo proprio alla sua 72ma buca. Il suo torneo si chiude così sul -11 (-2), comunque certamente in maniera positiva, davanti al sudafricano Branden Grace che invece si distingue grazie a tre birdie nella fase finale del suo round, iniziato in salita, guadagnandosi così la quarta piazza da solo a -10.

The Memorial Tournament The Memorial Tournament, day 4: gli highlights 9 ORE FA

Ottimo quarto giro anche per Patrick Reed, che grazie al -3 di giornata chiude al quinto posto con lo score di 8 colpi sotto al par. Alle sue spalle sul -6 troviamo un terzetto composto da Max Homa, Jimmy Walker e l’irlandese ex Open Champion Shane Lowry, che si rivede così nelle zone alte di una classifica dopo tanti mesi difficili.

The Memorial Tournament, terzo giro: gli highlights

Golf Rahm positivo al Covid-19: ritiro quando era in testa IERI A 07:06