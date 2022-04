E’ J.J. Spaun il vincitore del Valero Texas Open 2022 (montepremi 8,6 milioni di dollari). L’americano è l’unico a resistere del quartetto che al termine del terzo round guidava la kermesse texana. L’evento del PGA Tour premia Spaun che chiude il weekend con il punteggio complessivo di -13 (275 colpi), archiviando la quarta tornata con il solido score di -3 (5 birdie, un doppio bogey).

Sul percorso par 72 del TPC San Antonio sito nell’omonima città texana in seconda piazza con -11 troviamo lo statunitense Matt Kuchar e l’australiano Matt Jones. Quest’ultimo è il più brillante di giornata e grazie ad un super -6 risale di ben 19 posizioni chiudendo a due lunghezze dal vincitore.

Quarta posizione a -10 per un gruppetto composto dal canadese Adam Hadwin, e dagli americani Charles Howell III, Troy Merritt, e Beau Hossler. Chiudono infine la top ten con il punteggio di -9 i padroni di casa Gary Woodland e Brendon Todd, e l’austriaco Matthias Schwab. Delusi di giornata indubbiamente il sudafricano Dylan Frittelli e lo statunitense Brendt Snedeker. Entrambi al comando sino al termine del terzo round, perdono il feeling con il TPC San Antonio archiviando l’ultima fatica rispettivamente con un +1 ed un +3. Per Frittelli un T8 che lascia l’amaro in bocca, mentre un amareggiato Snedeker si congeda addirittura con un 18° posto.

Per Spaun, trentunenne di Los Angeles, il successo colto in Texas è il terzo nella carriera da professionista ed il primo nel PGA Tour. John Michael junior, meglio conosciuto come J.J., fino ad oggi annoverava in bacheca i trofei del News Sentinel Open 2016 (web.com Tour), e dello Staal Foundation Open 2015 (PGA Tour Canada).

Ricordiamo infine che Guido Migliozzi, unico italiano in gara, non è riuscito a superare il taglio del venerdì. Da giovedì prossimo inoltre spazio al primo Major stagionale con lo storico Augusta Masters.

