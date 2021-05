Niente più mascherine per i giocatori di golf completamente vaccinati. Il PGA Tour di golf si adegua alle linee guida, annunciate da Joe Biden, presidente degli Stati Uniti, contro il Covid. Lo riporta ANSA.

E così a partire dal Charles Schwab Challenge, in programma dal 27 al 30 maggio a Fort Worth, in Texas, decade - per i golfisti e gli addetti ai lavori completamente vaccinati - l'obbligo di indossare la mascherina.

Dopo lo stop al tampone ora una nuova decisione del PGA Tour che si prepara a tornare alla normalità grazie a una campagna vaccinale sempre più rapida negli Usa.

