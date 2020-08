Credit Foto From Official Website

Rafael Nadal si dimostra competitivo anche sul green, sua grande passione dopo il tennis. Ha anche guidato brevemente la classifica dopo un eagle piazzato alla buca 10.

Rafael Nadal non fa parlare di sé solo quando si tratta di tennis. Il n. 2 del mondo, infatti, si è dimostrato all’altezza della situazione in un’altra pratica di cui è grande appassionato, ovvero il golf.

L’iberico, come riportato dall’Ansa, ha sfiorato l’impresa sul green delle Baleari. Rafa infatti ha preso parte all’Absolute Balearic Golf Championship e dopo un eagle spettacolare alla buca 10 si è ritrovato a guidare la classifica, prima di cedere nelle ultime battute. A imporsi è stato poi Jaime Jaume, davanti a Víctor Mirón, a Federico Páez e a Nadal. Resta, comunque, la bontà della prova del tennista iberico che anche in questa circostanza ha dimostrato di essere un campione di sport a 360°.

Parlando di questioni più tennistiche, non ci sono ancora conferme rispetto alla partecipazione o meno del maiorchino allo US Open 2020, previsto dal 31 agosto al 13 settembre, torneo vinto dallo spagnolo nel 2019. Rafa, da questo punto di vista, può contare sul nuovo sistema del ranking, impostato in maniera tale da non perdere i punti acquisiti nel 2019. Per quanto si è visto sul campo da golf, comunque, il n.2 ATP è in splendida forma.

