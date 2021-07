Golf

Golf Rocket Mortagage, Troy Merritt da non credere: primo 'Hole-in-One' in carriera

GOLF - Basta guardare l'espressione di Troy Merritt per capire che questa è la sua prima buca in uno in carriera che gli permette, inoltre, di aumentare il suo vantaggio a 3 tiri sugli inseguitori.

00:01:22, 2 minuti fa