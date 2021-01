Quanta differenza può fare un solo colpo nel golf? Lo sapeva bene ma ne ha avuto la riprova definitiva Patrick Cantlay questa settimana. L’americano, dopo aver salvato il par al venerdì nella sua diciottesima buca per guadagnarsi l’accesso al weekend, ha messo in scena due giri strepitosi da 65 ieri e da 61 oggi (-11, record del campo), imbucando tra l’altro un monster putt da 38 piedi all’ultima buca e si era accomodato in club house da leader del The American Express 2021. Un’ora più tardi tuttavia il giovane coreano Sii Woo Kim (-8 nel round) trova un altrettanto fondamentale putt alla 17 per scendere sul punteggio di -23, riscavalcare Cantlay e prendersi con forza il terzo successo e il primo dal Players Championship 2017.

Più staccati tutti gli altri, che hanno patito la decisa accelerata dei due davanti in questa domenica allo Stadium Course di La Quinta (California). In terza piazza troviamo l’australiano Cameron Davis, ugualmente sceso fino al -8 ma meno incisivo di Kim nel finale quando i colpi contavano di più, davanti a un deluso Tony Finau (-19) che era partito fortissimo ma si è raffreddato altrettanto in fretta, chiudendo solamente in -4 di giornata.

Dietro ad un altro terzetto di giocatori a -15, composto dal messicano Abraham Ancer e dagli statunitensi Michael Thompson e Doug Ghim, scendiamo fino all’ottavo posto dove troviamo un galvanizzato Francesco Molinari. Il torinese ha offerto un grande spettacolo in questa sua prima apparizione del 2021 (69 66 69 70), dimostrando che il pesante anno solare appena terminato è stato lasciato alle spalle e che siamo sulla giusta via per risalire la china. In questo quarto round Chicco ha giocato bene in ogni aspetto, pagando però un pessimo tee shot al par 3 della 13 che è finito in acqua a sinistra e che ha portato ad un inevitabile doppio bogey.

