Golf, Swiss Challenge, Challenge Tour. Del Rey da record: primo a chiudere 18 buche in 58 colpi

GOLF - Lo spagnolo Alejandro Del Rey ha fatto la storia del golf: è il primo giocatore a chiudere 18 buche in appena 58 colpi. Nel secondo giro dello Swiss Challenge, gara valida per il Challenge Tour ha finito a -14 grazie a tre eagles e otto birdie: mai nessuno aveva chiuso con uno score così basso in una gara.

