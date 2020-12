Golf

Golf: Tiger e Charlie Woods, tutto pronto per il primo torneo "padre e figlio" insieme

GOLF - Sabato 19 e domenica 20 Tiger Woods e il figlio 11enne Charlie scenderanno per la prima volta insieme per giocare al Ritz-Carlton Golf Club di Orlando un torneo d'esibizione Father and Son (che sarà trasmesso LIVE da Golf TV) in cui i 20 leggende del golf di oggi e di ieri si sfideranno in coppia con figli o nipoti. Charlie Woods diventerà il giovane debuttante nella storia del torneo.

