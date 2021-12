Con un tweet pubblicato nella serata di mercoledì, Tiger Woods ha annunciato il suo ritorno all’attività agonistica: lo farà al fianco del figlio Charlie al PNC Championship, torneo organizzato dal Pga Tour in programma dal 16 al 19 dicembre.

“Anche se è stato un anno lungo e difficile, sono molto felice di annunciare che lo chiuderò partecipando al Pnc Championship con mio figlio Charlie. Sarò in gara da papà, e non poteri essere più felice e orgoglioso”, questo il messaggio della leggenda 45enne ai suoi fan.

Ad

PGA Championship Hovland vince l'Hero Challenge: i suoi colpi più belli 06/12/2021 A 08:10

L'incidente che ha rovinato il 2021 di Tiger

Fratture multiple a tibia e perone, oltre ad una gamba destra demolita dallo schianto, non sono bastati a tenere il celebre golfista lontano dai campi. Tiger si riaffaccia così al green dopo un calvario di quasi un anno; il 23 febbraio, un terribile incidente in auto rischiava di fargli perdere una gamba. Da quel giorno è seguito un lungo e snervante percorso di riabilitazione, che ha estromesso Tiger dal resto dei tornei stagionali., oltre ad una gamba destra demolita dallo schianto, non sono bastati a tenere il celebre golfista lontano dai campi.

Il figlio Charlie e il format del torneo

A breve il suo ritorno in campo dunque, ma non con gli stracci da sopravvissuto bensì con le vesti di padre: Tiger gareggerà assieme al secondogenito Charlie, classe 2009. Padre e figlio avevano già disputato una gara in coppia a Orlando nel 2020, e quest’ultimo non aveva affatto sfigurato. La famiglia Woods si affaccia ora al PNC Championship: il torneo si disputerà al The Ritz-Carlton Golf Club di Orlando, e vedrà gareggiare 20 coppie composte da professionisti del Pga Tour e un loro familiare.

Tiger Woods e non solo: quando i campioni erano ancora amatori

Golf Tiger Woods nella Hall of Fame di golf a marzo del 2022 05/12/2021 A 11:28