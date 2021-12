Anche Tiger Woods sarà nella Hall of Fame con cerimonia per lui. Era solo questione di tempo perché ciò accadesse, e difatti succederà: l’evento è programmato per il 9 marzo, in prossimità dell’inizio del più importante torneo del PGA Tour, il Players Championship.

E non è un caso, questa collocazione: la cerimonia sarà effettuata alla sede della PGA of America, che si trova a Ponte Vedra Beach, in Florida. Il Players, peraltro, quest’anno metterà in palio un montepremi mai visto prima, da 20 milioni di dollari.

Ad

Golf Come sta Tiger Woods? 8-12 mesi di riabilitazione 25/02/2021 A 10:04

Tiger, nei giorni scorsi, aveva comunicato la volontà di non giocare più stagioni intere sul circuito, ma soltanto tornei ben selezionati, fattore che deriva in parte dall’età e in parte dalla necessità di gestirsi bene dopo l’incidente che ha spaventato tutto il mondo dello sport.

Valgono per lui tutti i numeri di una carriera infinita, ma anche la sensibilità nel riuscire a giocare palle impossibili per chiunque. 15 Major, 109 tornei vinti (82 sul PGA Tour), numero 1 del mondo per 281 settimane di fila e complessive 683. Per rendere l’idea, Greg Norman, il secondo per durata della leadership, viaggia sulle 331 settimane: neanche la metà.

Tiger Woods, il fenomeno che ha portato le folle a seguire il golf

Golf "Tiger Woods è sveglio e reattivo": non è in pericolo di vita 24/02/2021 A 07:02