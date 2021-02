Dopo l'incidente automobilistico di inizio settimana, e un pericolo di morte scampato , continuano a preoccupare le condizioni di Tiger Woods. Il golfista americano ha le ossa di tibia e perone (della gamba destra) frantumate in più pezzi, qualche danno alla caviglia e alcuni traumi alla gamba. Carriera a rischio?

"Tiger Woods è sveglio e reattivo": non è in pericolo di vita

"Non è mica un Superman. L'importante è che Tiger sia vivo", ha detto Rory Mcilroy. Molti dei suoi colleghi sui green sono stati tra i primi far sentire la loro vicinanza con tantissimi messaggi di affetto. Adesso lo aspetta una rieducazione lunga e dolorosa: ci vorranno dagli 8 ai 12 mesi, salvo complicazioni, per cercare di ritrovare la mobilità dell'arto. La prossima sfida di Tiger.