Tiger Woods cambia ospedale. Il golfista statunitense è stato operato alla gamba destra all'Harbour-Ucla Medical Center di Los Angeles in seguito al tremendo incidente d'auto in cui è rimasto coinvolto martedì, ma ora è stato trasferito al Cedars-Sinai Medical Center. La struttura, che si trova sempre nella metropoli californiana, servirà per continuare le cure e svolgere le prime tappe del recupero. L'annuncio è stato dato su Twitter da Anish Mahajan, Ceo del centro dove Woods ha subito l'intervento. "A nome del nostro staff, è stato un onore fornire cure ortopediche per traumi a uno dei più grandi atleti della nostra generazione. Per rispettare la riservatezza dei pazienti, l’Harbour-Ucla Medical Center non fornirà ulteriori informazioni".