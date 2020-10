Più forte di tutto: questa è la frase giusta per raccontare di Tommaso Perrino. Il 36enne livornese che è stato convocato per l'Open d'Italia di Golf che si terrà al Chervò Golf di Pozzolengo.

La vita sportiva di Tommaso Perrino parte quando decide di fare del Golf la sua ragione di vita. È un ragazzo di grande spessore e talento, che purtroppo s'imbatte in un brutto incidente stradale . Viene portato in ospedale, operato, ma durante la riabilitazione la sua gamba contrae un'infezione. L'arto perde funzionalità , e l'inscalfibile livornese vede traballare la sua carriera da golfista professionista.

Il toscanaccio si rimette in gioco, e torna sui green nel circuito WR4GD dell'European Disabled Golf Association. In un amen scala le classifiche, così per dimostrare che una gamba la puoi anche perdere ma il talento mai. Vince l'Open d'Italia 2019 riservato ai disabili, in quel di Parma, e la sua storia non passa inosservata. Inizia una partnership con Cetilar, azienda che costruisce prodotti che aiutano la capacità di movimento nelle affezioni articolari su base osteoartritica, e diventa una bandiera del movimento disabili nel golf.