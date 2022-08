Golf

Golf TV weekly: la "casa a metà strada"

Andiamo a Nairn, in Scozia, per scoprire un caratteristico golf club, e ci avventuriamo nel "bothy" che c'è a metà strada tra le prime nove e le ultime nove buche: un rifugio che accoglie i golfisti per mangiare qualcosa e riscaldarsi nelle giornate fredde.

