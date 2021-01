L’Hawaii swing del PGA Tour è terminato in maniera elettrizzante con la domenica del Sony Open 2021. Lo statunitense Kevin Na (-21) ha resistito a un folto gruppo di avversari e ha trionfato per un solo colpo, registrando la quinta vittoria della carriera sul circuito. Al Waialae Country Club il 37enne ha così continuato precocemente la sua ottima serie, che lo vede vincitore di un evento in tutte le ultime quattro stagioni, e prosegue anche la sua scalata nel ranking dove da oggi occuperà la 23esima posizione nell’ordine di merito mondiale.