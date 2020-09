Sam Horsfield e Scottie Scheffler non ci saranno allo US Open 2020, al via giovedì. L’inglese e l’americano, infatti, sono stati testati positivi per il coronavirus. Di Scheffler è noto con certezza il suo essere asintomatico, mentre nessuna ulteriore precisazione è stata data in merito a Horsfield.

Per l’inglese, in particolare, una sfortuna enorme: aveva infatti vinto due dei cinque tornei dello UK Swing che servivano a qualificarsi per il Major in scena al Winged Foot Golf Club di New York e facenti parte del tour europeo, ed inoltre, quando è entrato negli States, il primo test era risultato negativo. A New York, invece, il secondo è risultato positivo, comportandone l’esclusione e la sostituzione nel field di partenza con l’ex sudafricano, oggi slovacco, Rory Sabbatini.

Golf Tiger Woods, My Game: "La distanza del drive" 09/09/2020 A 16:40

Scheffler, invece, verrà sostituito dal sudafricano Branden Grace, ed era stato particolarmente costante in questo scorcio di 2020, con ben 7 volte nella top ten in 23 partenze nei tornei del PGA Tour. L’anno scorso il ventiquattrenne si era distinto in qualità di miglior giocatore del tour d’accesso a quello maggiore, il Korn Ferry (che è quello che per il PGA Tour ciò che il Challenge Tour è per l’European Tour).

federico.rossini@oasport.it

Golf Guido Migliozzi nel quartetto al comando dell’Andalucia Masters 2020 03/09/2020 A 19:32