Sei un grande appassionato di golf e non vuoi perderti nemmeno un minuto della stagione agonistica in corso? La stagione del golf continua, ma se vuoi continuare a vederla LIVE e in Esclusiva, c'è un piccolo accorgimento da prendere. A breve non sarà più possibile fruire di tutti i tornei presenti nell'abbonamento sull'app di: per continuare a guardare il grande golf bisognerà dunque abbonarsi al pacchetto sport di Discovery +. Come fare? Molto semplice, clicca qui e il gioco è fatto!