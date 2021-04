Si è concluso da poco il terzo e penultimo giro al Gran Canaria Open in corso di svolgimento al Meloneras Golf e facente parte del calendario 2021 dell’European Tour. Al comando si pone il sudafricano Garrick Higgo, valido ventunenne già vincitore dell’Open del Portogallo nello scorso settembre sul circuito continentale e in quest’occasione protagonista con un -7 di giornata. Per lui un eagle, sei birdie e un bogey. Higgo, che è a -18 (65 64 63) è avanti di due colpi rispetto al francese Matthieu Pavon, all’austriaco Matthias Schwab e allo scozzese Connor Syme, con quest’ultimo autore di un -8 che, come vedremo, non è isolato e non è nemmeno il miglior giro di giornata. Quinti a -15 un altro del club del -8, il danese Jeff Winther, e l’inglese Sam Horsfield.

Ashun Wu, ancor più strepitoso dato il -9 odierno con soli birdie, e l’ex leader, il danese Thorbjorn Olesen. Settimi anche l’altro danese Joachim Hansen, l’olandese Wil Besseling, il tedesco Maximilian Kieffer e i gallesi Rhys Enoch e Jamie Donaldson. Dietro di loro, nel gruppo dei quindicesimi a -13, il sudafricano Justin Harding. Tra gli autori di un -8 c’è anche Guido Migliozzi , che grazie a questa prodezza risale al settimo posto a -14 e si guadagna, dunque, una camera con vista su alcune possibilità di centrare il terzo successo sul tour europeo dopo i due del 2019. Con lui anche il cinese, ancor più strepitoso dato il -9 odierno con soli birdie, e l’ex leader, il danese. Settimi anche l’altro danese Joachim Hansen, l’olandese, il tedescoe i gallesi. Dietro di loro, nel gruppo dei quindicesimi a -13, il sudafricano Justin Harding.

Ancora sul capitolo Italia, perde leggermente quota Nino Bertasio, ora 35° a -10 con il suo giro odierno in 68, mentre è 61° a -7 Francesco Laporta, autore invece di un -1.

