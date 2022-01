Golf

Hole in one per McNealy al Farmers Insurance Open

GOLF - Il PGA Tour rimane in California per il Farmers Insurance Open sul Torrey Pines Golf Course di La Jolla. I migliori giocatori del mondo tornano sul percorso che ha ospitato gli U.S. Open 2021, vinti da Jon Rahm, presente anche questa settimana. Ecco l'hole in one di Scott MacNealy, l'ottava della stagione nel circuito.

00:00:39, un' ora fa