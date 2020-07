Il Coronavirus fa saltare l'Australian Open di golf: non si gioca per la prima volta dal 1945

L’americano Jordan Spieth giocando dal primo tee durante il giro finale del The Northern Trust presso il Liberty National Golf Club, l’11 de agosto 2019, a Jersey City, New Jersey. (Foto di Cliff Hawkins/Getty Images)

Rinviata la 105a edizione del torneo che si sarebbe dovuto disputare a novembre sul percorso del Kingston Heath Golf Club di Cheltenham (Victoria).

Brutte notizie per gli appassionati di golf: l'Australian Open non si giocherà per la prima volta dal 1945 a questa parte. Doveva essere la 105 edizione quella in programma a novembre sul percorso del Kingston Heath Golf Club di Cheltenham (Victoria), ma le incertezze legate alla pandemia da Covid-19 hanno portato gli organizzatori a rinviare tutto al 2021. Lo riporta ANSA.

"E' deludente dover prendere queste decisioni - le dichiarazioni di Nick Dastey, direttore dei tornei Australasia - ma l'incertezza legata alle restrizioni dei viaggi e l'impatto del Coronavirus nel mondo, non ci hanno concesso altra scelta. Abbiamo messo in primo piano la salute e la sicurezza di tutti".

Cancellato, dunque, per il 2020, il torneo di golf più antico e prestigioso del PGA Tour of Australasia. Una competizione andata in scena, per la prima volta, nel 1904: da allora non si giocò solo dal 1939 al 1945 a causa della seconda guerra mondiale. Con la Stonehaven Cup (il trofeo dedicato al vincitore), alzata al cielo nel 2019 dal player "aussie" Matt Jones - e conquistata negli anni, tra gli altri, da leggende del calibro di Jack Nicklaus, Gary Player e Greg Norman - che quest'anno rimarrà in Club House, pronta ad essere tirata a lucido per il 2021. Non è escluso che l'evento possa giocarsi a gennaio.

