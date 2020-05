Il golf rompe gli indugi: tutto pronto per il TaylorMade Driving Relief con Rory McIlroy

Dal nostro partner OAsport.it

In attesa della ripartenza del PGA Tour, programmata per l’11 giugno con il Charles Schwab Challenge, il golf rompe gli indugi e torna in campo: l’appuntamento è fissato per domani, quando al Seminole Golf Club di Juno Beach (Florida) si disputerà il “TaylorMade Driving Relief”, evento non ufficiale organizzato dal PGA Tour a scopo benefico. La sfida vedrà protagonisti quattro atleti di alto livello: il leader mondiale Rory Mcllroy e il numero 5 Dustin Johnson affronteranno Rickie Fowler e Matthew Wolff.

Come detto, la gara avrà finalità benefiche: la TaylorMade, organizzatrice dell’evento nonché sponsor dei quattro golfisti in campo, metterà in palio un montepremi di tre milioni di dollari che sarà devoluto all’American Nurses Foundation e alla CDC Foundation per finanziare la lotta al Covid-19. Inoltre, un altro milione, donato dalla Farmers Insurance, andrà alla Off Their Plate, associazione che fornisce pasti agli operatori sanitari. Anche gli spettatori da casa potranno contribuire attraverso donazioni online sulla piattaforma GoFundMe.

Verranno adottate rigide misure di sicurezza per salvaguardare la salute dei giocatori e degli addetti ai lavori: si giocherà a porte chiuse con massima attenzione al rispetto del distanziamento sociale e test approvati dalla Food & Drug Administration. Rory McIlroy e Dustin Johnson faranno coppia per la American Nurses Foudation, mentre Rickie Fowler e Matthew Wolff scenderanno in campo a favore della CDC Foundation. La manifestazione avrà inizio alle ore 20.00 italiane e sarà trasmessa in diretta sia su Golf TV che su Eurosport 2 (oltre che su Eurosport Player); in via eccezionale la visione in streaming su GOLFTV sarà gratuita e per usufruirne basterà semplicemente registrarsi al portale.

