Su GOLFTV, Eurosport 2 ed Eurosport Player il golf torna in diretta a luglio con 3 tornei: il PGA Memorial Tournament dal 13 al 19 luglio, il Betfred British Masters (20-26 luglio) e il WGC FedEx St Jude-Invitational dal 27 luglio al 2 agosto.

Dopo i successi del TaylorMade Driving Relief, il primo evento sportivo in diretta post pandemia ed esclusiva italiana di Discovery, e del ritorno del PGA a giugno con il Charles Schwab Challenge, il calendario di luglio prevede 3 tornei di golf LIVE su GOLFTV, Eurosport 2 (canale 211 di Sky) ed Eurosport Player.

Si parte giovedì 16 luglio alle 20:30 sul green di Dublin, in Ohio, con il PGA Memorial Tournament, poi il passaggio in Europa da mercoledì 22 luglio per il celebre British Masters di Close House Golf Resort, infine il WGC St Jude Invitational da giovedì 30 luglio a domenica 2 agosto sul fairway di Memphis Tennessee.

Tutti i tornei di luglio saranno in diretta su Eurosport 2 e on demand su GOLFTV ed Eurosport Player con il commento di Nicola Pomponi, Alessandro Bellicini, Maurizio Trezzi, Isabella Calogero, Federico Colombo e Matteo Delpodio.

GOLFTV è la piattaforma di Discovery dedicata al golf con milioni di fan su scala globale grazie ai suoi contenuti premium - come la miniserie My Game di Tiger Woods o i tutorial di Francesco Molinari - e tornei live-streaming del PGA Tour, ripartiti con il Charles Schwab Challenge dopo il torneo benefico TaylorMade Driving Relief, primo evento sportivo in diretta dopo il lockdown, trasmesso da GOLFTV e Golf Digest.

La programmazione di luglio su Eurosport 2, Eurosport Player e GOLFTV:

16/19 luglio: PGA The Memorial Tournament, Dublin Ohio (USA)

16/07 20:30-00:30

17/07 20:30-00:30

18/07 21:00-01:00

19/07 21:00-01:00

22/25 luglio: Betfred British Masters, Newcastle-upon-Tyne (England)

22/07 13:00-15:00 / 16:00-19:00

23/07 13:00-15:00 / 16:00-19:00

24/07 15:00 / 19:00

25/07 12:30 / 16:30

30 luglio/2 agosto: WGC FedEx St Jude Invitational, Memphis Tennessee (USA)

30/07 21:00-01:00

31/07 21:00-01:00

01/08 21:00-01:00

02/08 21:00-01:00

