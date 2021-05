Il Pine Valley Golf Club, creato nel 1913, il cui campo è stato per tanto tempo classificato come il migliore negli Stati Uniti e che è spesso citato tra i migliori al mondo dalla rivista specializzata Golf Digest, ha votato la sua rivoluzione: i suoi membri hanno scelto di includere tra i membri le donne in un club in cui fino ad ora c'erano stati esclusivamente uomini. In precedenza, la presenza delle donne sul percorso era consentita solo come ospiti e solo la domenica pomeriggio...

"Alla riunione annuale dei soci, abbiamo apportato una modifica storica allo statuto di Pine Valley. Il futuro del golf deve essere inclusivo e sono lieto di riferire che i direttori e i membri del Pine Valley Golf Club hanno votato all'unanimità ed entusiasmo di rimuovere tutto il linguaggio sessista dal nostro statuto", ha scritto il presidente di Pine Valley Jim Davis. "La politica del club ora consentirà a tutti gli ospiti di godersi il nostro club senza restrizioni. Inizieremo immediatamente a identificare i candidati per l'adesione, sperando di accogliere le nostre prime donne associate, entro la fine di quest'anno".

Pine Valley Golf Club Credit Foto Getty Images

Un luogo non convenzionale

Il comune di Pine Valley, situato nella contea di Camden, a 20 miglia a sud di Philadelphia, ha una sola strada pubblica, ha 23 case senza indirizzo e senza casella di posta. La posta viene consegnata direttamente dal club del golf. E le regole applicabili ai sedici residenti che hanno fatto della città più piccola del New Jersey la loro casa, sono certamente non convenzionali. Perché risiedere lì è anche severamente limitato: solo i membri del campo da golf possono affittare una casa, casa ovviamente di proprietà del club.

"È il posto più bello del mondo", ripete Charley Raudenbush, il manager del club, che vive in città con sua moglie Emily ei suoi tre figli adulti. "Sono molto di parte, ma penso che sia vero. È solo che non c'è niente di più bello che il campo da golf".

