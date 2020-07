Il ritorno di Tiger Woods per scrivere il record: live su GOLFTV ed Eurosport il Memorial Tournament

Da oggi, giovedì 16 luglio, in diretta su GOLFTV Eurosport 2 ed Eurosport Player, il PGA Memorial Tournament con Tiger Woods a caccia del suo 83° successo come nessun altro nella storia del golf.

Milano, 16 luglio 2020 – Finalmente è arrivato il giorno del ritorno in campo di Tiger Woods. Il campione statunitense sarà al tee di partenza del Memorial Tournament, da giovedì 16 luglio alle 20:30su GOLFTV Eurosport 2ed Eurosport Player, in diretta dal green di Muirfield Village Golf Club a Dublin nell’Ohio. Oggi, in un torneo che ha già vinto cinque volte, Tiger inizia la caccia all’83° successo, che lo metterebbe al primo posto dei vincitori di tutti i tempi nel PGATour davanti a Sam Snead (82 vittorie nel 1965).

Tiger Woods è assente dai tornei da metà febbraio, quando concluse il Genesis Invitational ultimo tra i giocatori che avevano passato il taglio, rinunciando successivamente ad alcuni tornei in vista dell’Augusta Masters, poi posticipato per l’emergenza Covid-19. Oggi Tiger troverà una situazione completamente nuova con l’applicazione del protocollo di sicurezza sanitaria.

Dopo i successi del TaylorMade Driving Relief, il primo evento sportivo in diretta post pandemia ed esclusiva italiana di Discovery, e del ritorno del PGA a giugno con il Charles Schwab Challenge, il calendario di luglio prevede 3 tornei di golf LIVE su GOLFTV, Eurosport 2 (canale 211 di Sky) ed Eurosport Player: dal 16 al 19 luglio il Memorial Tournament, da mercoledì 22 luglioilBritish Masters di Close House Golf Resort, da giovedì 30 luglio ilWGC St Jude Invitational sul fairway di Memphis Tennessee.

Al via del Memorial Tournament, torneo voluto e creato dal grande Jack Nicklaus, ci saranno 133 giocatori di cui 77 tra i primi 100 del mondo, con in palio un montepremi di oltre 9 milioni di dollari.

Tutti i tornei di luglio saranno in diretta su Eurosport 2 e on demand su GOLFTV ed Eurosport Player con il commento di Nicola Pomponi, Alessandro Bellicini, Maurizio Trezzi, Isabella Calogero, Federico Colombo e Matteo Delpodio.

La programmazione del Memorial Tournament su Eurosport 2, Eurosport Player e GOLFTV:

16/19 luglio: PGA The Memorial Tournament, Dublin Ohio (USA)

16/07 20:30-00:30

17/07 20:30-00:30

18/07 21:00-01:00

19/07 21:00-01:00

