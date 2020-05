Lo sport torna live su GolfTV ed Eurosport: il 17 maggio i campioni sul green a scopo benefico

Per la prima volta dallo stop a causa della pandemia, lo sport torna in diretta con il TaylorMade Driving Relief: un evento benefico di Skins Game organizzato dal PGA Tour con la partecipazione di Rory McIlroy e Dustin Johnson in coppia head-to-head contro Rickie Fowler e Matthew Wolff. L'appuntamento è per domenica 17 maggio alle 20 su GolfTV, Eurosport 2 ed Eurosport Player.

Lo sport torna in diretta su GOLFTV con il TaylorMade Driving Relief: un evento benefico di Skins Game organizzato dal PGA Tour con la partecipazione di Rory McIlroy e Dustin Johnson in coppia head-to-head contro Rickie Fowler e Matthew Wolff. In diretta dal Seminole Golf Club di Juno Beach in Florida, il TaylorMade Driving Relief sarà trasmesso live domenica 17 maggio alle 20:00 su GOLFTV (semplicemente registrandosi e gratuitamente in via eccezionale) Eurosport 2, ed Eurosport Player con interviste e commenti disponibili anche su Golf Digest.

La raccolta fondi contro il Covid-19

I fan a casa potranno contribuire alla raccolta di fondi grazie alla PGA TOUR Charities attraverso donazioni online supportate dalla piattaforma GoFundMe. La competizione seguirà rigide misure di distanziamento sociale e si giocherà a porte chiuse per proteggere la salute e la sicurezza dei golfisti e del personale di produzione. Rory McIlroy e Dustin Johnson giocheranno in coppia per la American Nurses Foundation mentre Rickie Fowler e Matthew Wolff faranno squadra a a sostegno della CDC Foundation.

Alex Kaplan, President and General Manager di Discovery Golf:

Avremo il privilegio di trasmettere il ritorno ufficiale dello sport in diretta con l'importanza di renderlo accessibile a milioni di spettatori in tutto il mondo, e sfrutteremo appieno la portata internazionale del network di Discovery per condividere questo storico momento sportivo. TaylorMade Driving Relief sarà una celebrazione della resilienza umana, omaggiando i continui sforzi degli operatori sanitari di tutto il mondo attraverso il valore dello sport

La formula dell'evento

Il TaylorMade Driving Relief è un evento benefico in partnership tra PGA Tour, NBC Sports e Sky Sports. A ciascuna delle 18 buche del match-play format sarà assegnato un punteggio crescente: le due coppie di campioni giocheranno seguendo la formula "Team Skins, 4 palle la migliore". Il punteggio più basso di ciascun team ad ogni buca conquisterà il valore stabilito per la buca stessa: in caso di pareggio la somma verrà aggiunta al valore delle buca successiva. La coppia con più punti a fine gara vincerà un montepremi di 3 milioni donati dalla UnitedHealth Group per le associazioni di beneficenza Covid-19, tra cui la American Nurses Foundation e la CDC Foundation. Un ulteriore milione di dollari sarà devoluto in beneficenza dalla Farmers Insurance a beneficio dell'ente Off Their Plate, mentre le donazioni online saranno possibili tramite le app Text-To-Give e GoFundMe con tutte le informazioni disponibili sul sito dell'evento PGA Tour.

