PGA Championship a porte chiuse, entro fine mese si decide per la Ryder Cup

Il golf è ripartito negli Stati Uniti con il PGA Tour, che vedrà dal 6 al 9 agosto a San Francisco, in California, la disputa del primo Major 2020 del circuito maschile, il PGA Championship, che secondo quanto scritto dall’ANSA, verrà giocato a porte chiuse a causa dell’emergenza sanitaria.

La PGA of America sperava di aprire la manifestazione parzialmente al pubblico, ma ciò non è stato possibile: anche il 3M Open, torneo del medesimo circuito che si giocherà un paio di settimane prima a Blaine, nel Minnesota, precisamente dal 23 al 26 luglio, si giocherà a porte chiuse.

Infine è attesa per fine mese la decisione della stessa PGA of America circa la disputa della Ryder Cup, attualmente in programma dal 25 al 27 settembre nel Wisconsin: la manifestazione che vede confrontarsi USA ed Europa potrebbe slittare al 2021 oppure disputarsi a porte chiuse.

