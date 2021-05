Francesco Molinari doveva essere l'unico italiano in gara al via della 103ª edizione del PGA Championship, secondo Major maschile del 2021 in programma dal 20 al 23 maggio a Kiawah Island. Non sarà così.

Il campione del British Open 2018 ha accusato un problema alla schiena e dunque si è dovuto ritirare ancor prima dell'inizio della competizione, giovedì mattina. Il campione italiano è stato già sostituito da Brandon Hagy.

Continua il periodo sfortunato dunque per Molinari: Francesco nelle ultime settimane è retrocesso alla posizione numero 144 al mondo.

