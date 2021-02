Golf

PGA Tour: il birdie d'autore di Nate Lashley a Pebble beach

GOLF - Dopo un terzo round positivo disputato questa notte, Nate Lashley si trova ancora in corsa per la vittoria finale in quel di Pebble Beach. Ecco le immagini del suo stupendo birdie di questa notte.

00:00:15, 3 Visualizzazioni, 18 ore fa