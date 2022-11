Golf

Golf - Webb Simpson da urlo all'RSM Classic: 4° "hole in one" in carriera

GOLF - Apertura col botto per il primo round della RSM Classic di golf, torneo del PGA Tour che si sta disputando in Georgia, al St. Simons Island. Webb Simpson (6° con 67 (-5)) fa siglare il suo quarto "hole in one" in carriera, sulla buca 3 (par 3) del Plantation, utilizzando un ferro 4 da 219 yards (200 metri).

00:00:39, 24 minuti fa