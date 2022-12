Golf

Hero Challenge - Cameron Young sfiora l'hole-in-one: ma che colpo è! Fantastico

HERO CHALLENGE - Cameron Young defilato sulla sinistra, col rischia di mandare la pallina in acqua, piazza invece un colpo assurdo. E per poco non faceva anche un hole-in-one. Ma che colpo. L'Hero Challenge parte subito ad alti livelli nel day 1.

00:00:42, un' ora fa