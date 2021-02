Nella giornata di ieri si è finalmente aperto uno dei tornei più attesi dell'intero PGA Tour: il Waste Management Phoenix Open, anche conosciuto come il "The Greatest Show on the Grass". Al termine del primo round, in testa alla classifica c'è la coppia degli statunitensi Mark Hubbard e Matthew NeSmith che guidano con un punteggio di -8 (63 colpi) e dovranno difendersi domani dai connazionali Sam Burns e Nate Lashley, distanti un solo colpo.