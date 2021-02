Seconda giornata di golf al Genesis Invitational di Los Angeles, con il green del Riviera Country di Pacific Pasalides che, come di consueto, ha continuato a regalare emozioni. Nella notte è infatti giunto l'allungo deciso dello statunitense Sam Burns che, con un -5 giornaliero, si è portato al comando con un -12 complessivo e 5 lunghezze su tutti gli avversari. Alle sue spalle, però, è risalito al secondo posto il numero 1 al mondo (per la classifica di merito) Dustin Johnson (-7), alla pari conTyler McCumber, a Jason Kokrak e al cileno Joaquin Niemann.

Se Max Homa e Jordan Spieth restano in scia di Burns (entrambi sesti a -6) e Patrick Cantlay stringe i denti a -5, la notizia del giorno è il crollo di due dei protagonisti più attesi della vigilia: Rory McIlroy e Justin Thomas, entrambi clamorosamente tagliati, rispettivamente con un punteggio di +7 e +9. Per il nordilandese, erano quasi due anni che ciò non accadeva.