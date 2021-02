Si è concluso questa notte il secondo round del Waste Management Phoenix Open, in Arizona, con il torneo soprannominato "The Greatest show on the grass" che ha ancora una volta fatto entusiasmare il proprio pubblico, con tanti avvicendamenti nella nuova classifica generale, guidata dall'americano Xander Schauffele, bravo a trovare un clamoroso -7 dopo il -5 di ieri e nuovo leader di classifica.