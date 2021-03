Golf

PGA Tour, al The Players Championship Brendon Todd trova una splendida "hole in one"

GOLF - Splendida "hole in one" di Brendon Todd nel secondo giro del The Players Championship 2021. Il colpo è arrivato alla buca 8 (par 3), con un ferro 5 e da oltre 195 metri di distanza.

00:00:33, 15 ore fa