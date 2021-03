Seconda giornata di competizioni all'Arnold Palmer Invitational 2021, sul percordo del Bay Hill Club and Lodge, che si chiude con un solo uomo al comando della classifica: il canadese Corey Conners che, con un -3 giornaliero ed un -9 complessivo, guida con una lunghezza di margine sullo scozzese Martin Laird, bravissimo a trovare un più che positivo -5 nella seconda tornata. Terzo Rory McIlroy, ancora in lizza per il successo finale. Con lui, a -7, anche l'altro statunitense Lanto Griffin e il sorprendente norvegese Viktor Hovland.

Golf PGA Tour Arnold Palmer Invitational Day 2 Round Recap Credit Foto Eurosport

GLI ALTRI BIG

Golf Finalmente McIlroy all'Arnold Palmer. Crolla Molinari IERI A 10:42

Restano in scia di Conners, gli inglesi Paul Casey e Justin Rose che completano la Top-10 con l'americano Jordan Spieth, tutti con un punteggio complessivo di -5, mentre ad una lunghezza di distanza si piazza l'altro britannico Matthew Fitzpatrick. Buona prova del detentore del titolo Tyrrell Hatton, ora alla pari con il par dopo il disastroso +5 del primo round e capace di risalire ben 69 posizioni per evitare il taglio.

Golf PGA Tour Arnold Palmer Invitational Day 2: What a shot from Hatton Credit Foto Eurosport

GLI ITALIANI

Non riesce ad evitare il taglio del venerdì invece Francesco Molinari, che con il +2 odierno ed un +8 complessivo deve abbandonare in anticipo il torneo che l'aveva visto campione nel 2019. Per l'azzurro ci sarà ora da ricaricare in fretta le batterie in vista del Player Championship della prossima settimana.

IL MOMENTO SOCIAL

Le splendide immagini del Bay Hill Club and Lodge.

Arnold Palmer Invitational Arnold Palmer Invitational: tutti i colpi del Day-1 IERI A 23:23