La terza giornata di competizione dell'Arnold Palmer Invitational 2021 di Bay Hill in Florida si è conclusa con moltissime sorprese. Al comando si è infatti portato l'inglese Lee Westwood, capace di chiudere con un -7 giornaliero, figlio di un eagle, tre boogey e ben nove birdie, ed issarsi in testa con un -11 complessivo. Ad una lunghezza di distanza si trova invece il potentissimo statunitense Bryson DeChambeau, autore di colpi spettacolari nella notte ed ora secondo grazie al -4 giornaliero. Resta in scia per la vittoria finale Corey Conners, anche lui a -10, dopo il -1 odierno.

GLI ALTRI BIG

Sorprende con un round clamoroso da -8 Keegan Bradley, ora a -9 in compagnia di un più che positivo Jordan Spieth, per lunghi tratti in testa al torneo ma poi incapace di restare lucido nelle buche finali. Piccolo passo indietro di Rory McIlroy, che fatica sui green e termina il terzo round alla pari con il par, rimanendo ora a 4 lunghezze di distanza da Westwood. Continua invece la pazzesca rimonta del campione in carica Tyrrel Hatton che, dopo il disastroso +5 nel round d'apertura, ha sfoderato un -5 ed un -6 nei due giri successivi che lo hanno ora riportato ai piedi della Top-10, a 5 lunghezze di distanza dal leader del torneo.

IL MOMENTO SOCIAL

Il colpo pazzesco di DeChambeau, con la pallina che vola a quasi 200km/h.

