Dopo la vittoria di Brooks Koepka a Phoenix, il PGA Tour si sposta per questo week-end a Pebble Beach, per disputare l’AT & T Pebble Beach Pro-Am 2021, con tanto golf di alto livello atteso per il fine settimana sulla costa orientale degli Stati Uniti.

Golf PGA Tour Phoenix Open - Day 1 : Superb approach by Thomas at 8th Credit Foto Eurosport

Golf Dustin Johnson bissa il successo al Saudi International IERI A 14:41

LE CARATTERISTICHE DEL TORNEO

A causa delle restrizioni per Covid, ovviamente, non assisteremo alla solità Pro-Am con personaggi celebri dilettanti, con l'evento che si articolerà su due soli percorsi (Spyglass Hill e, ovviamente, Pebble Beach), entrambi molto tecnici e non adatti a colpitori potenti. Fondamentale sarà la padronanza del gioco corto, con il green che sarà il vero giudice per la vittoria finale. Come per gli altri appuntamenti stagionali, il taglio verrà effettuato al venerdì e non al sabato, dopo sole 36 buche.

Golf PGA Tour Phoenix Open - Day 1 Recap Credit Foto Eurosport

I FAVORITI

Non sarà presente al via il numero uno del mondo Dustin Johnson, fresco vincitore del Saudi International, con l'altro statunitense Patrik Cantley che diverrà in automatico l'uomo da battere e si sfiderà presumibilmente con Daniel Berger, Jason Day, Paul Casey e Jordan Spieth, desideroso di rivincita dopo la grande chance sprecata nell'ultimo round a Phoenix.

del PGA Tour

GLI ITALIANI

Occhi puntati in casa Italia sulle spalle di Francesco Molinari, dato tra gli uomini più attesi del torneo e potenzialmente in grado di dominare un parterre di certo non di livello inaudito, soprattutto viste le caratteristiche del torneo. Il grande punto interrogativo sul torinese sarà ovviamente però relativo alla sua condizione fisica, vista la travagliata stagione dello scorso anno.

PGA Tour - Phoenix open : Highlights e colpi più belli del day 2

Golf Phoenix Open: Koepka rimonta e vince nel finale IERI A 10:07