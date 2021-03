Golf

PGA Tour, il colpo tutto da ridere di Dustin Johnson nel terzo round del The Players Championship

GOLF - Il numero uno del mondo, 55esimo e alla pari con il par, non sta disputando un buon torneo al The Players 2021, ma questo colpo è tutto da vedere, con la pallina che carambola beffardamente in acqua dopo un rimbalzo sfortunato.

00:00:40, 16 ore fa