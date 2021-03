Un ultimo round preciso, con un eagle, quattro birdie, due bogey (-4) ed uno score complessivo da -14: basta questo a Justin Thomas per rimontare nel finale ed imporsi al The Players Championship 2021, salendo al secondo posto sia della FedEx Cup (dietro DeChambeau) che del world ranking (secondo solo a Dustin Johnson. Secondo piazza che caratterizza invece ancora una volta Lee Westwood, per l'ottava volta in questo torneo e per la seconda nelle ultime due settimane, con il 47enne che si ferma ad un colpo di distanza da Thomas dopo un torneo di altissimo livello.

La piazza d'onore se la dividono invece gli statunitensi Bryson DeChambeau e Brian Harmann, entrambi a -12, con Jon Rahm e Sergio Garcia che chiudono la Top-10 a -8. Delude invece Dustin Johnson, che si deve accontentare del 48esimo posto, in compagnia di Jordan Spieth, sul percorso del TPC Sawgrass, con un magro score complessivo di -1.

UNA DEDICA SPECIALE

Justin Thomas conclude il torneo tra le lacrime, esausto, commosso, dedicando la vittoria a due figure fondamentali della sua vita: "Sono stati mesi difficili e questa è una gioia enorme. Vorrei tanto parlare con mio nonno e spiegargli quanto sia felice per questo successo che dedico anche a Tiger, con la speranza possa rimettersi presto". Tiger Woods e suo nonno. Justin Thomas prima che uno dei golfisti più forti del pianeta è un uomo speciale, riconoscente e rispettoso dei suoi idoli sportivi e di vita.

UN TORNEO DA RECORD

Thomas con questo successo scrive una pagina di storia, centrando il 14esimo successo nel PGA Tour prima dei 28 anni come solo tre mostri sacri come Jack Nicklaus, Johnny Miller e Tiger Woods erano stati in grado di fare. Da record anche il numero di palle finite in acqua nell'iconica buca 17, ben 66 (!), dopo le 45 del 2019 e le 54 del 2018 (nel 2020 il torneo era invece stato sospeso dopo il primo round causa covid).

IL MOMENTO SOCIAL

La commozione della famiglia di Thomas

