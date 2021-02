Subito grandissime sorprese nel giro d'esordio sul Par 71 del Riviera Country Club di Pacific Palisades, in California, dove l'americano Sam Burns, al suo giro d'esordio nel Genesis Invitational, guida la classifica con un ottimo -7. Alle sue spalle, entrambi a -5, il connazionale Max Homa e il britannico Matthew Fitzpatrick.

Golf : PGA Tour Genesis invitational Day 1 : Fitzpatrick hits the flag

Tra gli uomini più attesi, il migliore dopo il primo giro è lo statunitense Patrick Cantlay, quarto a -4 da Burns. Staccati di una lunghezza Jordan Spieth e Brooks Koepka, mentre il detentore del titolo, l'aussie Adam Scott, insegue con uno score di -2. Non delle grandissime prestazioni invece per lo spagnolo Jon Rahm (-1) e per il nordilandese Rory McIlroy, 85esimo con un +2 decisamente negativo.