Un trionfo prestigioso, tutto americano, quello ottenuto dallo statunitense Billy Horschell al WGC-Dell Technologies 2021 in finale contro il connazionale Scottie Scheffler (2/1). Per lui, fino ad ora mai così performante nelle prove Match Play, la soddisfazione è doppia: oltre al sesto successo in carriera nel PGA Tour, per il quarto classificato allo US Open 2013, giunge infatti anche la posizione numero 17 nel nuovo world ranking, con Scheffler che può anch'egli balzare alla numero 22.

LE SEMIFINALI

Entrambi i finalisti hanno trionfato in una semifinale molto combattuta. Horschell ha steso (3/2) la sorpresa francese Victor Perez, con una grandissima seconda metà di giro dopo che nelle prime nove buche il transalpino era stato un paio di volte avanti, mentre per Scheffler è stato necessario un birdie alla 17 per avere la meglio su un combattivo Matt Kuchar (finalista nell'ultima edizione), in una sfida in cui i due statunitensi sono sempre stati praticamente alla pari fino alle buche conclusive.

LA FINALE

Dopo che Kuchar ha trionfato 2/1 su Perez nella finale per il terzo posto grazie a due birdie consecutivi tra la 13 e la 14, ad Austin è finalmente andata in scena la finalisssima Scheffler-Horschell. Il primo, con un birdie alla 2, ha iniziato meglio il giro, ma è stato ribaltato dai due birdie alla 5 e alla 7 di Horschell, con Scheffler che è poi incappato in un ulteriore bogey, concedendo al vincitore anche la chance di volare a +3 alla buca 10, dopo essere finito in acqua. Horschell non è riuscito ad allungare, tradito dalla sabbia, fallendo un paio di put piuttosto semplici. Il vantaggio accumulato nelle prime 9 buche gli ha però permesso comunque di alzare le braccia al cielo.

IL MOMENTO SOCIAL

Billy Horschell può finalmente firmare la sua targa al WGC-Dell Technologies Match Play 2021.

