Si è disputato nella notte il terzo giro dell'AT&T Pebble Beach Pro-Am, in California, con lo statunitense Jordan Spieth che ha consolidato la sua leadership con un -1 giornaliero, portandosi ad uno score complessivo di -13. Alle sue spalle, per un errore grossolano alla buca 18, staccato di due lunghezze troviamo Daniel Berger, possibile antagonista di Spieth per la vittoria finale.