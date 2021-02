Clamoroso ciò che succede nell'ultimo round del Genesis Invitational 2021, con lo statunitense Max Homa che si porta a casa il trofeo dopo un finale al cardiopalma contro il connazionale Tony Fineau. Quest'ultimo, con un -7 giornaliero, era stato scavalcato da Homa nel finale con un colpo pazzesco alla 18 che gli aveva regalato il match point per il titolo. Davanti al facile tap-in, Homa si è però paralizzato per la tensione, sbagliando clamorosamente e rimandando tutto alle buche di spareggio, in cui è riuscito finalmente ad aggiudicarsi il torneo.