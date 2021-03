Il PGA Tour si lascia alle spalle il primo WGC dell'anno, vinto la scorsa settimana da Collin Morikawa, e si dirige per il week-end all'Arnold Palmer Invitational, appuntamento storico del calendario golfistico internazionale, dedicato al celebre Arnold Palmer, che acquisto i terreni del Bay Hill Club and Lodge su cui oggi si srotola un par 72 da ben più di 7.400 yard di lunghezza.

IL PERCORSO

Con uno dei percorsi più lunghi della stagione, decisive risulteranno le abilità nei colpi di precisione e nel gioco di approccio, con l'acqua del lago che circonda il par che sarà presente su dieci delle buche in programma e potrebbe creare problemi ai partecipanti meno esperti.

I BIG

Il field, vista l'incombenza del The Player Championship, programmato per la settimana a venire, sarà leggermente meno competitivo, ma numerosi sono i campioni che non sono comunque voluti mancare. Occhio quindi al vincitore dello scorso anno Tyrrel Hatton, che condividerà i favori dei pronostici con il nordirlandese Rory McIlroy, apparso finalmente in crescita nelle ultime uscite. Fari puntati anche su Patrick Reed, sulla rivelazione norvegese Viktor Hovland e su Matthew Fitzpatrick.

GLI ITALIANI

L'Italia si affiderà ancora una volta a Francesco Molinari, vincitore qui due stagioni fa e desideroso di provare a centrare la Top-5 in un Par che si è dimostrato essere molto adatto alle sue caratteristiche nelle passate edizioni.

PGA TOUR SU GOLFTV, EUROSPORT 2 E IN LIVE STREAMING SU EUROSPORT PLAYER

L'evento sarà trasmesso su GOLFTV ed Eurosport 2 con una diretta serale nelle giornate di giovedì 4, venerdì 5, sabato 6 e domenica 7 marzo, mentre su Eurosport Player sarà possibile seguire l'intera manifestazione in diretta streaming.

Per tutto l'evento verrete accompagnati dalle voci del Team formato da Nicola Pomponi, Alessandro Bellicini, Isabella Calogero, Maurizio Trezzi e Federico Colombo, con la possibilità di trovare approfondimenti ed ulteriori dirette su GOLFTV, il cui "Weekly" riepilogativo sarà trasmesso su Eurosport 2 nella giornata di mercoledì 10 marzo.

