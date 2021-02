Dopo il temuto taglio del venerdì, il Waste Management Phoenix Open, in Arizona, ha continuato a regalare emozioni anche col suo terzo giro. Al termine di quest'ultimo, in testa, appaiati, si trovano i due statunitensi Xander Schauffele, già primo da ieri e autore di un ottimo -6 oggi, e Jordan Spieth, capace di issarsi in testa in virtù di un clamoroso -10 finale, frutto di una serie impressionante di birdie.