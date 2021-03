Prima giornata del Players Championship di Ponte Vedra Beach, Florida, che si è conclusa con al comando lo spagnolo Sergio Garcia, bravissimo a chiudere con uno score di -7 un round iniziato male, con un boogey alla buca uno. Per l'iberico sono poi giunti due eagle ed un birdie che gli hanno permesso di issarsi in testa con due colpi di vantaggio sull'americano Brian Harman. Terzo posto a -4 per Matthew Fitzpatrick e Corey Coners, che prolunga dunque il suo momento di forma.

Il -7 di Sergio Garcia è il punteggio d'apertura più basso mai siglato nella storia del Players Championship.

I BIG

Buon -3 nel round d'esordio per Bryson DeChambeau, che precede di un colpo Jordan Spieth. Punteggio alla pari con il par per John Rahm ed il giovane norvegese Viktor Hovland, mentre Dustin Johnson incappa in un round poco fruttuoso e chiude al 42esimo posto in +1. Crollo inaspettato per Rory McIlroy, che chiude in +7, precludendosi la possibilità di giocare sabato, a meno di un giro clamoroso nella serata odierna.

GLI ITALIANI

Non bene nel round d'apertura nemmeno Francesco Molinari. Il torinese chiude in +4 e si piazza in 112esima posizione, con un round in cui a fronte di un solo birdie sono giunti ben 5 boogey. Per Molinari una prestazione convincente nel round di venerdì sarà dunque prerogativa fondamentale per superare il taglio.

